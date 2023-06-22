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НовостиОбщество22 июня 2023 16:28

В Казани разработают методическое пособие по обрезке деревьев

Такая работа началась после массовых жалоб жителей города
Елена СКВОРЦОВА
В пособии пропишут правила по уходу за деревьями и кустарниками

В пособии пропишут правила по уходу за деревьями и кустарниками

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани разработают методическое пособие по обрезке деревьев. Такую работу начал проводить Институт развития города после массовых жалоб жителей в социальных сетях на плохую обрезку.

В пособии пропишут правила по уходу за деревьями и кустарниками. «Надеемся, что в следующем году обрезку проведут грамотнее», — сказали сотрудники администраций Вахитовского и Приволжского районов.

По словам экспертов, некачественная обрезка сильно сказывается на зеленом каркасе города. Они отметили, что необходимо создать специальную карту, которая позволит узнавать характеристики каждого конкретного дерева.

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