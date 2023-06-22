Консультации будут проводить члены аппарата Уполномоченного по правам человека республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для жителей Казани организуют бесплатные консультации юристов 30 июня. Они будут проводиться с 9.00 до 16.30 по телефонам: 8(800)201-16-00, 8(843)238-10-00. Кроме того, обратиться можно по WhatsApp — 8(987)205-00-63.

Консультации будут проводить члены аппарата Уполномоченного по правам человека республики, нотариальной и адвокатской палат Татарстана, регионального минтруда и другие специалисты.

Мероприятие будет посвящено Всероссийскому дню оказания бесплатной юрпомощи. Организаторы — отделение Ассоциации юристов России республики Татарстан.

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