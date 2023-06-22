Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 июня, в Набережных Челнах в 4 утра организовали велопробег. Он проводится ежегодно и приурочен ко Дню памяти и скорби. Кроме того, активисты приняли участие в акции «Свеча памяти».

Традиционный велопробег стартовал от памятника защитникам государственной границы до мемориального комплекса «Родина-мать» и Вечного огня. Ее главные инициаторы активисты «КАМАЗа». В общей сложности, в мероприятии приняло участия порядка 150 человек.

После велопробега рядом с мемориалом «Родина-мать» прошел митинг. Он завершился возложением цветов к Вечному огню.

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