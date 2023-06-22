Министр здравоохранения России посетил открытие детской поликлиники в Казани

Министр отметил, что в новой поликлинике детям будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. Фото: ТГ-канал Минздрава РФ

Сегодня, 22 июня, в Казани состоялось открытие Городской детской поликлиники № 6. Его посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в новой поликлинике детям будет оказываться вся необходимая медицинская помощь, начиная от профилактики и диагностики заболеваний до реабилитационных мероприятий.

В учреждении действуют 4 педиатрических отделения, 4 дошкольно-школьных отделения и дневной стационар на три койки. Кроме того, помощь маленьким пациентам будут оказывать хирург, офтальмолог, невропатолог, логопед и другие врачи.

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