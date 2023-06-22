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НовостиОбщество22 июня 2023 14:29

В 2022 году Роспотребнадзор помог вернуть жителям Татарстана 75 млн рублей

Об этом рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина
Елена СКВОРЦОВА
Жертвами недобросовестных продавцов чаще всего становятся социально уязвимые группы населения

Жертвами недобросовестных продавцов чаще всего становятся социально уязвимые группы населения

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В 2022 году Роспотребнадзор помог вернуть жителям Татарстана 75 млн рублей за некачественные товары или услуги. Об этом рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

По ее словам, жертвами недобросовестных продавцов чаще всего становятся социально уязвимые группы населения. И если в 2005 году в Роспотребналзор обращалось порядка тысячи граждан, то в теперь количество обращений выросло до 9 тысяч.

«Только за прошлый год мы помогли потребителям вернуть 75 млн рублей. Их них три миллиона за возмещение морального ущерба. Недобросовестные предприниматели находят все более изощренные способы навязать свои услуги и товары».

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