Мишустин, Минниханов и Метшин возложили цветы к Вечному Огню в парке Победы в Казани

Из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Сегодня, 22 июня, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава республики Рустам Минниханов, мэр столицы Ильсур Метшин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров возложили цветы к Вечному Огню в парке Победы в Казани, почтив память погибших в годы войны. Отметим, что из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, более половины из них не вернулись. 353 воина получили звания Героев Советского Союза.

Напомним, что Михаил Мишустин прибыл сегодня утром с рабочим визитом в Казань. Он посетил авиационный завод, а также провел совещание по вопросам самолетостроения.

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