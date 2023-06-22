В Чувашии с 1 июля введут запрет на посещение лесов

Дороги в леса перекроют шлагбаумами, будет вестись патрулирование. Фото: Елена РАКОВА

Жителям Чувашии с 1 по 20 июля запретили посещать леса. Все дело в высокой пожарной опасности в них. Ограничения вводятся для предотвращений возможных возгораний, объяснили в Минприроды республики.

При этом запрещается не только ходить в леса, но и ездить туда на автомобилях. Соответственно в лесных массивах нельзя разводить костры и сжигать мусор.

«На территории земель лесного фонда будут установлены предупредительные аншлаги, дороги перекрыты шлагбаумами и организованы патрули. Призываю всех к соблюдению правил пожарной безопасности», - сказал глава Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

Отмечается, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в таких условиях для граждан обернется крупным штрафом – от 40 тысяч рублей.

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