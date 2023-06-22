Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах

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При этом лишь 38% участвуют в субботниках по благоустройству территорий, а потенциал развития городской инфраструктуры видят в более эффективной работе местных властей и дополнительном финансировании. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

53% жителей ПФО удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок в их городах (43% скорее удовлетворяет, 10% полностью). 47% считают неудовлетворительной дорожно-транспортную инфраструктуру округа (32% скорее не удовлетворяет, 15% совершенно не удовлетворяет).

Качество уборки улиц устраивает 63% опрошенных (49% скорее удовлетворяет, 14% полностью). Не удовлетворяет качество уборки улиц городов их округа 37% (из них 25% скорее не удовлетворяет, 12% полностью).

Экологической обстановкой в городах ПФО удовлетворены 56% (из них 46% скорее, 10% полностью). Не удовлетворены экологической обстановкой 44% (скорее нет 31%, полностью 13%).

Отвечая на открытый вопрос о том, что может способствовать развитию инфраструктуры вашего города (можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжья на первое место ставят более эффективную работу городских властей (60%). По мнению 36% жителей округа, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Отвечая на открытый вопрос о формах личного участия в благоустройстве своего города (можно было давать более одного варианта ответа), 73% назвали регулярную своевременную оплату коммунальных услуг, вывоза мусора и благоустройства территории, 52% - оплату налогов, 2% - «другое». Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 7%. Об участии в городских субботниках заявили 38% опрошенных.

*Опрос проведен 12-18 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.