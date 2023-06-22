Из-за ремонтных работ в Казани изменятся маршруты трамваев №1 и №2

На разворотной петле «Речной порт» идет замена рельс. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 22 июня 20.00 до 23 июня 5.00 трамвай №1 будет проходить от «Караваево» до «Саид-Галеева», а трамвай №2 и вовсе не будет курсировать.

Связаны ограничения с продолжительными ремонтными работами по замене остродефектных рельс на разворотной петле «Речной порт». МУП «Метроэлектротранс» просит заранее спланировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в центре Казани перекроют движение из-за первенства России по триатлону среди юниоров.

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