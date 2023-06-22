Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Казанский авиазавод

Михаил Мишустин прибыл в Казань в рамках рабочей поездки. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Сегодня, 22 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казань с рабочей поездкой. Председатель правительства посетил Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова.

Михаилу Мишустину рассказали о ходе реализации масштабной программы модернизации и технического перевооружения производства. На предприятии производятся ракетоносцы Ту-160 и самолеты Ту-214. Здесь также ремонтируют и совершенствуют судна Ту-160 и Ту-22М3.

Премьер-министр отметил, что будущее завода напрямую связано с развитием российской авиаотрасли. Об этом свидетельствуют и гарантированные заказы на авиалайнеры Ту-214.

Напомним, в рамках своего визита Михаил Мишустин также проведет совещание по вопросам самолетостроения.

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