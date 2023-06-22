Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе с сильным ветром

Скорость ветра будет достигать до 17 метров в секунду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, вечером 22 июня на территории республики пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха при этом не будет превышать +18 градусов.

В пятницу, 23 июня, погода практически не изменится. Ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Столбики термометра ночью покажут от +4 до +9 градусов, днем - от +16 до +21 градуса. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

На следующие сутки, 24 числа, в ночное время значительных осадков не прогнозируется, а вот в дневное местами пройдет небольшой дождь. Температура не превысит +10 градусов ночью и +22 градусов днем.

К концу недели, 25 июня, дождливая погода сохранится. Ночные температуры будут варьироваться от +6 до +11 градусов, дневные - от +19 до +24 градусов. Предварительно в начале следующей недели потеплеет до +26 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Казани закончится похолодание и вновь придет летняя погода.

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