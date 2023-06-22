Жительницы Казани смогут пройти бесплатный осмотр онкологов-маммологов

При необходимости врачи направят женщин на маммографию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 25 июня, в парке «Черное озеро» состоится акция «Казань против рака груди». С 10.00 до 16.00 жительницы города смогут пройти осмотр у онкологов-маммологов. При необходимости врачи направят женщин на маммографию или УЗИ молочных желез.

Участницы акции также смогут посетить лекции врачей Республиканского клинического онкодиспансера имени М. Сигала. На них расскажут о том, как зарядка помогает бороться с раком молочной железы, какие факторы риска развития заболевания существуют и какие методы профилактики использовать.

Акция проводится с целью напомнить женщинам о необходимости ежегодных обследований для профилактики рака молочной железы, рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Ранее казанский гинеколог рассказала «КП», какие анализы нужно сдавать для проверки женского здоровья, а что станет пустой тратой денег.

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