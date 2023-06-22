Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Казань

Мишустин проведет двустороннюю встречу с Миннихановым. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Казань. В аэропорту авиазавода им. С.П. Горбунова его встретили раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

В планах у Мишустина посетить местный авиазавод им. С.П. Горбунова, провести совещание по вопросам самолетостроения, увидится с сотрудниками предприятия и провести двустороннюю встречу с Миннихановым.

В мероприятиях также будут участвовать глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Минфина страны Антон Силуанов, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее Мишустин заявил, что строительство трассы из Москвы в Казань завершится уже в этом году.

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