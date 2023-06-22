В Татарстане найдена помятая машина пропавшего молодого рыбака

Волонтеры просят очевидцев просмотреть записи своих видеорегистраторов Фото: из соцсетей

В Татарстане разыскивают пропавшего рыбака. 20 июня 23-летний Азат Солтанов ехал с рыбалки в Мамадышском районе в свое село в Ютазинском районе и перестал выходить на связь с родными. Удалось найти лишь его помятую машину.

Как сообщают волонтеры, в последний раз молодого мужчину видели недалеко от Набережных Челнов. Он был на личном автомобиле «Лада Гранта», одет в оранжевую спецовку. Позже машину нашли, на ней были вмятины.

Волонтеры просят очевидцев просмотреть записи своих видеорегистраторов - а именно тех, кто ехал 20 июня по автодороге Набережные Челны – Сарманово. Возможно, на них попал Азат или его автомобиль. Кстати, рост у парня 197 см, не заметить его сложно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по номеру 112 или 102.

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