Умер джазовый музыкант и заслуженный артист Татарстана Александр Колигер

Александр Колигер основал первый в Набережных Челнах джаз-клуб. Фото: jazz.ru

После продолжительной болезни в возрасте 75 лет скончался Александр Колигер, известный джазовый музыкант, тенор-саксофонист, аранжировщик, композитор, педагог и заслуженный артист Татарстана.

Александр Колигер в 1988 году основал первый в Набережных Челнах джаз-клуб «Модус». За время его работы было сыграно свыше тысячи концертов. Клуб посещали артисты и музыканты из США, Англии, Дании, Австрии, Германии, Новой Зеландии, Швеции.

После переезда из Набережных Челнов в 2005 году музыкант жил в Подмосковье, Москве, а затем переехал в поселок Лоо неподалеку от Сочи, сообщает KazanFirst.

Редакция «КП-Казань» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Колигера.

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