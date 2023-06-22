Ландшафтный проектировщик: Казань теряет идентичность из-за массовой посадки елей

Ели сильно страдают летом из-за тяжело переносимых засух. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань теряет свою идентичность из-за массовой посадки елей. Такое мнение высказал инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин на конференции «Диалоги. Летние встречи».

По мнению спикера, при озеленении города нужно опираться не только на пожелания местных жителей и чиновников, но и на специалистов. В лесостепной зоне ель обыкновенная не может занимать лидирующие позиции, считает Сафиуллин.

Спикер института развития Казани Александр Матюха подтвердил, что ели сильно страдают летом из-за тяжело переносимых засух. В пример он привел передовую посадку елей у Дворца земледельцев, которая идет к набережной.

Игорь Сафиуллин предложил вместо елей высаживать сосны, а также липы, которые отлично себя чувствуют в городе и сохраняют идентичность Казани.

Напомним, ранее Казани посоветовали найти главного ландшафтного архитектора.

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