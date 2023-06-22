Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в поселке Дербышки

Поликлиника рассчитана на 180 визитов в день. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 22 июня, раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в поселке Дербышки Казани.

В медучреждении благоустроили зоны ожидания с комнатами для игр, буфет, просторные холлы, комнату матери и ребенка. Созданы условия и для маломобильных групп граждан, сообщает пресс-служба раиса.

Поликлиника рассчитана на 180 визитов в день, а обслуживаться в ней будут 11,5 тысячи детей. Здесь также имеется инфекционный блок, дневной стационар, лаборатория, зал для реабилитации и круглосуточный травмпункт.

Ранее казанской больнице №7 присвоили имя экс-главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова.

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