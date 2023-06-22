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НовостиЗдоровье22 июня 2023 7:19

В Набережных Челнах двое детей получили ожог глаз из-за средства для плит

Малыши во время игры направляют на себя пульверизаторы
Адам САГАЛ
Число обращений юных пациентов после контакта с бытовой химией растет

Число обращений юных пациентов после контакта с бытовой химией растет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В КДМЦ Набережных Челнов доставили двух годовалых детей, которые случайно брызнули в лицо чистящим средством для плит «Азелит» и получили ожог роговицы и слизистой глаз. Одному из малышей понадобилось стационарное лечение.

Врачи-офтальмологи КДМЦ заявили, что число обращений юных пациентов после контакта с бытовой химией растет. Чаще всего им в руки попадают кислотные средства с пульверизатором, которые они во время игр направляют на себя и брызгают.

Ранее мы сообщали, что из КДМЦ Набережных Челнов после смерти роженицы уволился врач Алексей Эстрин.

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