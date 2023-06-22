Жители Казани чаще других покупают квартиры в новостройках со скидками

Среди наиболее частых предложений застройщиков — скидки на квартиры, рассрочка на несколько месяцев, ипотека на льготных условиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новостройках Казани 75% квартир продается со скидкой. Этот показатель выше, чем в среднем по России, пишут «Известия» со ссылкой на «Avito Недвижимость».

В исследовании принимали участие 33 города. Выяснилось, что по спецпредложениям продается больше половины квартир на первичном рынке (59%).

Наиболее часто квартиры в новостройках со скидками приобретают в Рязани (89% от всех вариантов), Ижевске (85%), Краснодаре (79%), Челябинске (78%), Казани (75%) и Москве (74%).

Среди наиболее частых предложений застройщиков — скидки на квартиры, рассрочка на несколько месяцев, ипотека на льготных условиях, а также трейд-ин — взаимозачет стоимости старого жилья, а иногда и автомобиля в счет новой квартиры. Помимо этого, можно найти предложения с отделкой, кухней или мебелью в подарок.

Ранее мы сообщали, что в Казани спрос на квартиры в новостройках упал из-за повышения их стоимости.

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