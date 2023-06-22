В Казани в День памяти и скорби состоялось траурное шествие

Участники прошли от стелы «Казань – город трудовой доблести» до мемориала в парке имени Урицкого Фото: Дина Иванова

22 июня, в День памяти и скорби, в четыре часа утра сотрудники и посетители казанского молодежного центра Гайдара совершили траурное шествие в память о героях Великой Отечественной войны. Участники прошли от стелы «Казань – город трудовой доблести» до мемориала в парке имени Урицкого.

Кроме этого, в Казани состоялась акция «Свеча памяти», в рамках которой около 80 человек с лампадами в руках совершили шествие от парка имени Горького до парка Победы.

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