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НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:00

В Казани водитель каршеринга устроил погоню с полицейскими

В его салоне обнаружили пакетики с неизвестным веществом
Адам САГАЛ
Во время погони перевернулся автомобиль полицейских

Во время погони перевернулся автомобиль полицейских

Фото: из соцсетей

В Авиастроительном районе Казани вечером 21 июня водитель каршеринга устроил погоню. Когда инспекторы ДПС хотели остановить автомобиль, он уехал. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование.

Во время погони перевернулся автомобиль полицейских, один из сотрудников получил травму руки. В результате 31-летнего нарушителя удалось задержать на улице Чапаева. В салоне его машины было обнаружено два десятка пакетиков с неизвестным веществом. По предварительным данным, водитель был трезв.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах пьяный водитель, уходя от погони, влетел в припаркованную иномарку.

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