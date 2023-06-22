Мишустин проведет в Казани совещание по вопросам самолетостроения

Мишустин планирует поговорить с работниками предприятия и провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня приедет в Казань, чтобы посетить авиационный завод имени С.П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Премьер проведет совещание, на котором будут обсуждаться вопросы самолетостроения. Также Мишустин планирует поговорить с работниками предприятия и провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.

Вместе с Мишустиным в Казань прибудут министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Мишустин сообщил, что строительство трассы из Москвы в Казань закончится уже в этом году.

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