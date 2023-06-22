В Казани власти обсудили с жителями реновацию ДК химиков

Жители заявили, что хотели бы видеть в новом объекте кинотеатр, фуд-корт, игровые комнаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДК химиков 21 июня состоялись первые общественные слушания по вопросу реновации объекта. Здание недавно передали Минмолодежи РТ. В обсуждении будущей концепции Дворца молодежи приняли участие жители района и представители молодежного сообщества Татарстана.

Жители заявили, что хотели бы видеть в новом объекте кинотеатр, фуд-корт, игровые комнаты. Министр по делам молодежи Татарстан Ринат Садыков уточнил, что сначала власти проанализируют все поступившие предложения и только потом займутся проектированием объекта. Конкретные сроки пока не называются.

Задние ДК химиков было построено в 1969 году. Здесь проходили смотры художественный самодеятельности, кинопоказы и другие мероприятия.

Ранее мы сообщали, что Сергей Лазарев и Элвин Грей выступили на Дне химика в Казани.

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