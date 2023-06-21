В Чебоксарах задержали похитителя детских конструкторов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Чебоксарах задержали похитителя детских конструкторов. Об этом рассказали в пресс-службе городского отделения УМВД России.
18 июня в двух торговых центрах столицы Чувашии были зафиксированы кражи детских конструкторов. Прибывшие на место преступления полицейские вычислили предполагаемого злоумышленника.
Им оказался 27-летний житель Вологды. К моменту своего задержания мужчина уже успел доехать до Ивановской области, где его и настигли силовики.
В настоящее время в отношении похитителя конструкторов возбудили уголовное дело.
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