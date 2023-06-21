На развитие сельских территорий Марий Эл выделят 7,8 миллионов рублей

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Марий Эл средства на развитие сельских территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

На развитие сельского хозяйства Марий Эл выделят 7,8 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства России.

Документ подписан председателем Михаилом Мишустиным.

Средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов с населением свыше 88 человек – строительство и реставрация домов культуры и спортивных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры и образовательных организаций.

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