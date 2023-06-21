ФОТО: администрация Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле отремонтируют памятник и фонтан. О ведущихся в столице Марий Эл работах рассказывают в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что каждый день коммунальные службы Йошкар-Олы убирают мусор, косят траву и пропалывают клумбы. Также на постоянной основе осуществляется уборка пескомета с дорог города.

В настоящее время сотрудники МУП «Город» ремонтируют памятник выдающемуся художнику Голландии Рембрандту и реставрируют облицовку фонтана в Воскресенском городском парке.

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