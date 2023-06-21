ФОТО: kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин во время встречи с музыкантами назвал Казань столицей рока, рассказали в пресс-службе администрации города.

Градоначальник обсудил тему развития рок-движения в городе во время визита в подростковый клуб «Сандугач». В студии Метшин оценил выступление группы «Шалаш», участники которой сами сочиняют музыку.

Мэр узнал у ребят о необходимом оборудовании для комфортных условий во время репетиций.

«Мы создадим дополнительные условия, чтобы звук был хорошим, а ребята могли репетировать и получали удовольствие от игры», - заверил Ильсур Метшин.

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