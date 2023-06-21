ФОТО: министерство физической культуры и спорта Чувашии

Открытие спорткомплекса в Новочебоксарске состоится через несколько недель, передает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии.

Первая за 4 десятка лет реконструкция спортивной школы олимпийского резерва № 3 вышла на финишную прямую. Большая часть ремонтных работ, предусмотренных проектом, уже окончена. Кроме того, завершается реконструкция бассейна, которой изначально в плане предусмотрено не было.

Открыть спорткомплекс планируют через 2-3 недели.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram