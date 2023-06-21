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НовостиОбщество21 июня 2023 15:30

В республике Татарстан холодная погода сохранится до конца недели

О погоде на ближайшие дни
Марина ДОЛГОВА
В Татарстане до конца недели будет холодно

В Татарстане до конца недели будет холодно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Татарстан сохранится холодная погода до конца недели. Прогноз погоды обнародовал республиканский Гидрометцентр.

Так, в четверг, 22 июня, ночью столбик термометра опустится до минимальной отметки в +3. Днем температура воздуха прогреется до +15…+20. Осадков синоптики не прогнозируют.

23 и 24 июня в Татарстане сохранится холодная погода. В субботу на территории республики ожидается дождь.

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