ФОТО: мэрия Казани

В Казани стартовала регистрация на «Ночной велофест», об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие запланировано на 1 июля.

Отмечается, что в этом году велофест приурочен к 10-летию XXVII Всемирной летней Универсиады. Старт маршруту будет дан на площади возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А финиш – в экстрим-парке «Урам».

Кстати, в прошлом году участниками велофеста стали 3 тысячи участников, они проехали по улицам Казани 17 километров.

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