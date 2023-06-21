В Татарстане отмечают снижение уровня безработицы

В Казани регистрируют снижение безработицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Татарстан отмечают снижение уровня безработицы. Сравнительным анализом поделились в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Так, согласно статистическим данным, уровень безработицы стал меньше в сравнении с прошлым, 2022 годом. Что касается мая 2023-го, то зарегистрированная безработица составляет 0,31%.

Максимальный уровень безработицы в Татарстане фиксируется в Нижнекамском районе с 0,54%. В Казани он составляет 0,39%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram