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НовостиОбщество21 июня 2023 14:54

В Татарстане отмечают снижение уровня безработицы

Об этом говорят сравнительные показатели
Марина ДОЛГОВА
В Казани регистрируют снижение безработицы

В Казани регистрируют снижение безработицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Татарстан отмечают снижение уровня безработицы. Сравнительным анализом поделились в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Так, согласно статистическим данным, уровень безработицы стал меньше в сравнении с прошлым, 2022 годом. Что касается мая 2023-го, то зарегистрированная безработица составляет 0,31%.

Максимальный уровень безработицы в Татарстане фиксируется в Нижнекамском районе с 0,54%. В Казани он составляет 0,39%.

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