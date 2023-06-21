Роман Вильфанд предупредил Татарстан об апрельской погоде в ближайшие дни

Как ни крути, а в ближайшее время татарстанцам не позагорать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Татарстане будет на 6-8 и даже 10 градусов ниже климатической нормы. Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, апрельская погода в июне, а именно в ближайшие дни, ожидается в ряде регионов Урала и Поволжья, а также на юго-западе Сибири. В частности на территории Татарстана ночью будет наблюдаться от +4 до +9 градусов, а днем – максимум +12.

«Очень холодная погода на огромной территории. И это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс», - цитирует Вильфанда «Интерфакс».

В свою очередь Гидрометцентр Татарстана на своем официальном сайте дает пока более радужные прогнозы: 22 июня в республике днем ожидается максимум +18 градусов, а 23 и 24 июня – до +22 градусов.

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