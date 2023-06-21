Мари Краймбрери выйдет на сцену в двух городах Фото: Даниил ОПАРИН

В ближайшую субботу, 24 июня, в городах Татарстана состоится празднование Дня молодежи. В пяти городах хедлайнерами станут артисты эстрады.

В Казани в экстрим парке «Урам» выступит певица Мари Краймбрери, в Набережных Челнах на майдане парка «Прибрежный» состоится концерт The Limba. В Красном ключе в Нижнекамске зрителей ожидает выступление Captown, в Альметьевске на сцену выйдет Escape, в Бугульме – Решат Эргашев.

В Лениногорске празднование состоится 1 июля. Там, на площади имени Ленина, тоже выступит певица Мари Краймбрери.

Ранее мы сообщали, что на День молодежи в Набережных Челнах перекроют улицы.

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