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НовостиЗвезды21 июня 2023 12:47

В казанском парке «Черное озеро» оркестр исполнит мелодии из «Властелина колец»

Вечер камерной музыки запланирован на 21 июня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Вход на концерт свободный.

Вход на концерт свободный.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В эту среду, 21 июня, в 18.30 на сцене казанского парка «Черное озеро» с бесплатным концертом выступит камерный оркестр La Primavera. В рамках проекта «Культурная среда» музыканты исполнят композиции из таких знаменитых кинофильмов, как «Властелин колец», «Карнавальная ночь» и «Мой ласковый и нежный зверь», сообщает управление культуры исполкома Казани.

«Прошлым летом в парке «Черное озеро» и сквере у театра кукол «Экият» прошли 12 таких тематических мероприятий, в том числе вечера джаза и рока. Их посетили 25 тысяч человек», - также отметили в управлении.

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