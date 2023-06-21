Завод Даниса Зарипова выиграл дело у «ЕХЛ» за неоплаченные клюшки

Суд встал на сторону «ЗаряДа» и удовлетворил иск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завод «ЗаряД» в Набережных Челнах, принадлежащий экс-капитану «Ак Барса» Данису Зарипову, получит деньги от «Единой хоккейной лиги» за неоплаченные клюшки.

Компания за 2021-2022 года поставила «ЕХЛ» клюшки на сумму 1,3 миллиона рублей. Лига товар приняла, однако заплатила за них лишь 850 тысяч рублей. Тогда «ЗаряД» подал иск в Арбитражный суд Татарстана для взыскания с «Единой хоккейной лиги» долга, а также выплаты неустойки.

Суд встал на сторону «ЗаряДа» и удовлетворил иск, потребовав с «ЕХЛ» 130,5 тысячи рублей. Кроме того, с 6 июня на имеющуюся сумму начисляются пени, следует из материалов картотеки дел.

Напомним, ранее в Татарстане завели уголовное дело о невыплате зарплаты хоккеистам «ЕХЛ» на сумму более 2,7 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram