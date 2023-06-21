В Казани лыжная база «Дубравная» переедет на новое место

Землю, где располагался спортивный объект, выкупили для нужд мечети Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани лыжная база «Дубравная» будет перенесена на новое место. Об этом рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Землю, где располагался спортивный объект, выкупили для нужд мечети. При этом власти дали обещание не вырубать лес. А уже в ближайшем зимнем сезоне лыжная база продолжит функционировать – она будет находиться в другом месте. Где именно, пока неизвестно, идет работа по выделению земельного участка.

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