Глава Татарстана посетил паломнический центр Казанской епархии

Лидер республики осмотрел обновленные помещения, посетил трапезную, гостевые комнаты и актовый зал. Фото: Казанская епархия

Глава Татарстана посетил 21 июня многофункциональный духовно-просветительский и паломнический центр Казанской епархии. Вместе с ним был митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Центр находится в историческом здании на улице Большой Красной, которое было построено в начале XX века. Оно принадлежал Казанскому духовному училищу. Недавно в здании сделали капитальный ремонт. Лидер республики осмотрел обновленные помещения, посетил трапезную, гостевые комнаты и актовый зал.

Митрополит Кирилл отметил, что центр поможет в распространении духовно-нравственных ценностей и христианских традиций.

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