Рустам Минниханов обсудил с ОТР создание передачи про Татарстан

Значительное внимание в эфире телеканала уделяется освещению жизни регионов. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов 21 июня провел встречу с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). В Доме правительства РТ обсудили создание передачи, в которой будет рассказано об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона».

Вещание ОТР стартовало в 2013 году. Существенное внимание в эфире уделяется освещению жизни регионов.

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