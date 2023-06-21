В Набережных Челнах полиция ищет подростков, которые залезли на мемориальную стену у Вечного огня

Когда школьников найдут, то поговорят не только с ними, но и с их родителями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В соцсетях появилось сообщение о том , что в мемориальном комплексе Набережных Челнах «Родина-мать» около Вечного огня школьники залезли на стену с именами погибших бойцов.

Таким поступком были возмущены не только горожане, но и в полиции. Там уже начали поиск подростков, которые залезли на мемориальную стену. Когда их найдут, то обязательно поговорят и с их родителями.

Напомним, в Набережных Челнах на том же самом месте в 2021 году подростки закидали снежками Вечный огонь и потушили его. Их быстро нашли. В отношении родителей школьников были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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