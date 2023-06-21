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НовостиОбщество21 июня 2023 9:31

В центре Казани приостановили движение трамваев и троллейбусов

На месте работают аварийные службы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горожан просят пока по-другому планировать свой маршрут.

Горожан просят пока по-другому планировать свой маршрут.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту среду, 21 июня, в центре Казани на перекрестке улиц Тукаая и Татарстан оборвались провода контактной линии. В связи с этим приостановлено движение трамваев №№1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусов №3 и №5.

«На месте обрыва работают сотрудники аварийных служб», - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

Там просят горожан на время работ по-другому планировать свой маршрут.

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