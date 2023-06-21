В мае татарстанцы чаще всего покупали автомобили с пробегом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых и подержанных автомобилей на рынке Татарстана. В январе-мае было реализовано 82 тысячи новых и подержанных автомобилей.

С января по май 2023 года в Татарстане было продано 13129 новых автомобилей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае продано 2596 новых автомобилей, что на 8% меньше апрельских данных продаж, но в три раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 771 новых авто). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс. При этом китайцы продолжают ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план.

В топ-5 майских продаж в Татарстане вошли марки LADA (продано 1010 новых автомобилей), Haval (267 автомобилей), Hyundai (205 автомобилей), Chery (196 автомобилей), Kia (180 автомобилей). Самыми популярными моделями в автосалонах в мае стали LADA 2190 Granta (продано 411 автомобилей), LADA 2191 Granta (249 автомобилей), Haval Jolion (153 автомобилей), LADA 2121 Niva (118 автомобилей), LADA 2123 Niva (112 автомобилей).

Вторичный рынок также набирает обороты. С января по май 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 69 268 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае было продано15 349 автомобилей, что на 3% меньше апрельских данных и в 1,5 раза больше, чем в мае прошлого года.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 4260 автомобилей с пробегом), Kia (1549), Hyundai (1120), Volkswagen (743), Toyota (681).

Самыми популярными моделями месяца на вторичном рынке Татарстана стали LADA 2114 Samara (зарегистрировано 569 сделок), Kia Rio (552 сделок), LADA 2190 Granta (533 сделок), Hyundai Solaris (469 сделок), Ford Focus (313 сделок).

* Анализ проведен на основе данных агентства «Автомаркетолог».