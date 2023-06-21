Татарстан занял 11 место в рейтинге регионов России по доходам населения

Как считает эксперт, повышать доход татарстанцев получается за счет инвестиций. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Татарстан занял 11 место в рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов России по итогам 2022 года. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг.

Экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов в разговоре с «КП-Казань» отметил, что высокое материальное положение населения в связано с большой работой по привлечению инвестиций в республику на уровне главы Татарстана.

«Это касается не только федеральных средств, но и денег из дружественных стран. Когда привлекаются инвестиции, создаются новые рабочие места, появляются новые продукты. Чем экономически более развит регион, тем более высокими становятся зарплаты - это, в свою очередь, влияет на покупательную способность населения. Баллы в копилку того, что в Татарстане живется хорошо вносит не только Казань, но и другие крупные города - Альметьевск и Набережные Челны», - считает экономист Ирек Галямов.

В то же время, согласно рейтингу, за чертой бедности в 2022 году оказалось 5% татарстанцев - это один из самых низких показателей в России. Для сравнения в соседней Чувашии, которая разместилась на 73 месте, за чертой бедности находятся 14,8% жителей республики. В Марий Эл, находящейся на 80 строчке, этот показатель равен 16,3%.

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