Спасатель из Марий Эл награжден медалью «За спасение погибавших»

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Фото: из соцсетей

Сотрудник Марийской аварийно-спасательной службы Никита Рябов награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

История спасения произошла 19 ноября прошлого года в Йошкар-Оле. Девушка упала с моста в ледяную реку Малая Кокшага и потеряла сознание. Из-за хрупкого льда на реку смог выйти только один спасатель — им и оказался Никита Рябов.

Мужчина успешно преодолел промоину около самого берега, но после и сам провалился под лед. Активно работая руками, спасателю удалось добраться до девушки и вытащить ее на берег.

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