Гидрометцентр прогнозирует аномально холодную погоду в Татарстане

Помимо Татарстана аномально холодная погода будет в Кировской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в ближайшие дни сохранится холодная погода – температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Помимо Татарстана аномально холодная погода будет в Кировской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Башкортостане, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика.

Примечательно, что в ряде регионов России ожидается аномально жаркая погода. До 36 градусов будет в Магаданской области, Якутии, Красноярском крае, Тыве.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем 22 июня в Татарстане будет 15-20 градусов. 23 и 24 июня – 19-24 градуса. В субботу на некоторых территориях республики ожидается дождь.

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