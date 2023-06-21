В Казани отремонтируют памятники почти на 7 млн рублей

Планируется обновить 84 объекта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в 2023 году отремонтируют памятники. На эти цели выделят 6,9 миллиона рублей. Соответствующий заказ появился на портале госзакупок.

Планируется обновить 84 объекта. В том числе монументы павшим воинам, обелиски, памятники различным деятелям и другое. Деньги будут выделены из бюджета столицы Татарстана. Работы нужно провести до конца текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Казани памятник летчику Девятаеву установят около речного порта.

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