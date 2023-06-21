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НовостиОбщество21 июня 2023 7:00

Жильцы дома на Чехова в Казани после пожара вернулись в квартиры

Здесь почти восстановили канализацию и подачу электричества
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Так сейчас выглядит кровля дома по улице Чехова.

Так сейчас выглядит кровля дома по улице Чехова.

Фото: Мэрия Казани

В мэрии Казани поделились последними новостями из дома по улице Чехова, в котором произошел крупный пожар.

В доме восстановили канализацию по 12 стоякам из 14, при этом холодная вода доступна всем. Электричество поступает в 58 квартир. В оставшиеся электричество дадут после просыхания проводки.

В двух подъездах прочистили вентиляцию и дымоходы. Очищена кровля и демонтирован утеплитель. Рабочие уже приступили к ее возведению.

Кроме того, 33 жильца уже вернулись в свои квартиры. После пожара их временно разместили в гостинице.

Напомним, кровля жилого дома №8/2 по улице Чехова вспыхнула 14 июня. Из горящего дома эвакуировали более 100 человек, а площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

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