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НовостиОбщество21 июня 2023 6:37

Жители Казани смогут взять собаку из приюта на акции «Лапа дружбы»

Люди также могут принести для животных корм и необходимые вещи
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мероприятие можно посетить с 11.00 до 15.00.

Мероприятие можно посетить с 11.00 до 15.00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 25 июня, в парке «Крылья Советов» пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы». На ней горожане смогут познакомиться с собаками из местных приютов, задать вопросы ветеринару и кинологу, а также забрать понравившегося питомца домой.

Мероприятие можно посетить с 11.00 до 15.00. На акции будет организован сбор корма, амуниции, наполнителей для лотков, пеленок и ветоши, сообщает telegram-канал «Щенячий патруль».

Ранее стало известно, что в Казани появится система для отслеживания и отлова бездомных собак.

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