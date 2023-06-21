Тимур Нагуманов анонсировал увеличение населения Альметьевска в два раза

На сегодняшний день, по словам Нагуманова, в городе проживают 165 тысяч человек
Фото: принтскрин видео.
Глава Альметьевска Тимур Нагуманов заявил, что через 20-30 лет население города вырастет в два раза. Такие показатели содержатся в стратегии развития городов.
«Согласно стратегии, к 2040-2050 годам население Альметьевска вырастет в два раза. Конечно, эти цифры мы прогнозировали еще до пандемии, закладывали в число факторов и увеличение миграционного потока. Сейчас, безусловно, нужно будет несколько скорректировать планы», - цитирует руководителя ИА «Татар-информ».
На сегодняшний день, по словам Нагуманова, в городе проживают 165 тысяч человек. Таковы итоги последней переписи населения.
«Я думаю, что перепись еще и не всех охватила. Альметьевск сегодня – это центр агломерации. В радиусе 100 километров вокруг него проживает 650 тысяч человек», - уточнил мэр.
Ранее мы сообщали, что Альметьевск посетила дочь министра обороны России Ксения Шойгу.
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