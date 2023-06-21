В Чувашии суд признал сотрудника газовой службы виновным в смерти молодой пары

Молодая пара скончалась от острого отравления угарным газом в ванной комнате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии вынесен приговор по делу гибели молодой пары от отравления угарным газом в одной из квартир столицы республики.

По материалам дела, в ноябре 2018 года сотрудник службы внутридомового газового оборудования филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» установил в квартире погибших проточный газовый водонагреватель. При этом он допустил нарушение установленных норм – дымоход был негерметичен. В результате в феврале 2020 года молодая пара скончалась от острого отравления угарным газом в ванной комнате.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, сотрудник признан судом виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

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