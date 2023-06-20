Владельцев автомобилей просят быть внимательными и заранее планировать свой визит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госавтоинспекция Казани не будет регистрировать автомобили 25 июня из-за технических работ в центре обработки данных МВД России. Об этом рассказали в мэрии города.

В ведомстве отметили, что в этот день прием не будет вестись в отделениях по следующим адресам: пр. Победы, 214, Оренбургский тракт, 5 и на улице Тэцэвская, 5.

Регистрационные пункты не будут работать и в некоторых автосалонах: по улице Декабристов, 81в, Оренбургский тракт, 209б, пр.Победы, 94 и Симбирский тракт, 48.

Владельцев автомобилей просят быть внимательными и заранее планировать свой визит.

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